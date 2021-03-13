Tekirdağ'da park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
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Tekirdağ'da park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

13.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:59
Tekirdağ'da park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Uçmakdere Mahallesi'nde piknik yapan M.B'ye ait park halindeki 06 BGT 846 plakalı otomobil yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, aracı sardı.

Otomobil sürücüsü ve çevredekiler, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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