Tekirdağ'da park halindeki otomobil yandı
Kapaklı ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
17.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:28
Kapaklı ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsmet Kurtuluş, 22 LB 636 plakalı otomobilini, Pınarca ile Safaalan mahalleleri arasındaki İkizgöller mevkisine park ederek mantar toplamaya gitti.
Bir süre sonra otomobilinin motor ve iç kısmından alevler çıktığını gören Kurtuluş, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA