Park halindeki minibüs yandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Çizmeli Sokak'ta park halindeki 16 STP 03 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin tamamını kapladığı araçta küçük çaplı patlamalar yaşandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Araçta soğutma çalışması yapıldı.