Tekirdağ'da park halindeki hafif ticari araç yandı
AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Hürriyet Mahallesi Dereağzı mevkisinde sürücü H.Ö'nün park edip indiği 59 ES 669 plakalı hafif ticari araç alev aldı.
Sürücü, olay yerinden hızla uzaklaşırken alevler aracın her yerini sardı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
AA / Mesut Karaduman - Güncel