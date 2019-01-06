Tekirdağ'da Park Halindeki 3 Halk Otobüsü Yandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki 3 özel halk otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi otoparkında çıkan yangın alevlerin büyümesiyle 3 özel halk otobüsüne sıçradı. Otobüsler alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA