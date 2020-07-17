Tekirdağ'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
17.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:54
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sezgin K. idaresindeki 39 AL 6101 plakalı panelvan ile Volkan D'nin kullandığı 59 DA 842 plakalı otomobil, Ataköy Mahallesi yol ayrımında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Aycan D. ve Oğuz D, yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA