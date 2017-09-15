Tekirdağ'da Özel Halk Otobüsleri Denetlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Planlama ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde hizmet veren özel halk otobüslerini denetledi.



Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, özel halk otobüslerinin vatandaşa daha iyi hizmet vermesini sağlamak için böyle bir çalışma yapıldığı ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, konforlu güvenli bir toplu taşıma hizmeti vermeyi hedeflediklerini vurguladı.



Otobüslerin klimalarından engelli rampalarına kadar kontrol edildiğini aktaran Eral, şunları kaydetti:



"Halkımıza konforlu, güvenli, rahat ve sürdürülebilir bir toplu taşıma hizmeti vermeyi hedefledik ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denetim mekanizması da bu çalışmaların bir parçası. Bu anlamda Süleymanpaşa ilçesinde faaliyette bulunan özel halk otobüslerinin denetimlerini, belediye ekipleri tarafından denetlendi. Halkımızın en iyi toplu taşıma hizmetini alması doğrultusunda denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek."