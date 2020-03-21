Tekirdağ'da oturma bankları kaldırılıyor Tekirdağ'da oturma bankları kaldırılıyorTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oturma bankları belediye ekiplerince sökülerek kaldırıldı.

Tekirdağ'da oturma bankları kaldırılıyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oturma bankları belediye ekiplerince sökülerek kaldırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin, Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Omurtak Caddesi üzerine vatandaşların oturup dinlenmek için koyduğu banklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı. Vatandaşların yakın temasta bulunmalarını önlemek amacıyla kaldırılan banklar, kamyonlara konularak götürüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bankların, 'Evinde Kal Türkiye' kampanyasına destek vermek amacı ile kaldırıldığını söyledi. Albayrak, belediye ekiplerinin bir çok ilçede parklarda bulunan bankları kaldırdığını belirterek, "Evinde Kal Türkiye' projesine destek olduk. Hepimizin tedbirlerimizi almamız gerekiyor. 'Evinde Kal Tekirdağ' olarak destek veriyoruz. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımız, vatandaşlarımızın sağlığının korunması adına, tüm ilçelerimizde mesai mefhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Parklardan otobüs terminallerine, ibadethanelerden kamu binalarına, toplu taşıma araçlarından sivil toplum kuruluşlarının çalışma ofislerine kadar tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını yapmıştır, bundan sonra da planlı bir şekilde yapmaya devam edecektir. Koronavirüs ile ilgili korunma tedbirleri konusunda halkımızı bilinçlendirme çalışmalarımız da bir yandan devam etmektedir? dedi.

Kaynak: DHA