Tekirdağ'da otoparkta erkek cesedi bulundu

11.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:38

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan kapalı otoparkta yerde yatar vaziyette erkek cesedi bulundu.



Olay Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kolordu caddesi üzerinde bulunan kapalı otoparka arabasını bırakmaya gelen bir vatandaş, yerde yatar vaziyette bir kişinin olduğunu fark ederek durumu kısa sürede 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yaptıkları ilk inceleme yerde yatar ve hareketsiz şekilde bulunan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerince cesedi bulunan şahsın kimliğinin tespiti hakkında yapılan araştırma ve incelemelerde ölen kişinin 61 yaşındaki Yılmaz Y. olduğunu tespit edilirken, şahsın evinin olmadığı ve geceleri otoparka kaldığı iddia edildi. Şahsın cesedi Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA