Tekirdağ'da otomobillerden ses sistemi çaldığı tespit edilen 3 kişi yakalandı - Haberler
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Tekirdağ'da otomobillerden ses sistemi çaldığı tespit edilen 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'da otomobillerden ses sistemi çaldığı tespit edilen 3 kişi yakalandı

Süleymanpaşa ilçesinde otomobillerden ses sistemi çaldığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde otomobillerden ses sistemi çaldığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çınarlı ve Zafer mahallelerinde araçlardan ses sistemlerinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını O.K., D.N. ve B.N'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haber

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