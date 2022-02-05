Tekirdağ'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

AA, Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ali Y. yönetimindeki 34 VUA 93 plakalı otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bulvarı'nda, Ali G'nin kullandığı 59 AEH 315 çekici ve 59 TT 156 dorse plakalı tırla kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Asiye Y. yaralandı. Yaralı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Otomobil, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title