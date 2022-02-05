Tekirdağ'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA, Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ali Y. yönetimindeki 34 VUA 93 plakalı otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bulvarı'nda, Ali G'nin kullandığı 59 AEH 315 çekici ve 59 TT 156 dorse plakalı tırla kavşakta çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Asiye Y. yaralandı. Yaralı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel