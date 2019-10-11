Tekirdağ'da otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Fırat Binici'nin kullandığı 34 ZU 8872 plakalı otomobil, Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar Mahallesi'nde, Halit Emre Bayrakdar idaresindeki 41 ACC 177 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada sürücü Binici ile otomobildeki Naile Kaynakçıoğlu (49), Özkan Kavak (27), Gizem Karaca (21) ve ismi öğrenilemeyen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.