Tekirdağ'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Tekirdağ'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Cihangir Öztürk idaresindeki 34 UY 5224 plakalı otomobil, Türkgücü Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Yalçın Ç'nin kullandığı 17 FH 993 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cihangir Öztürk ile yanındaki oğlu Çınar Öztürk ve kamyonet sürücüsü Yalçın Ç'yi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Cihangir Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, Otomobil, Cihangir, Çorlu, Güncel, Haber

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