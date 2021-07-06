Tekirdağ'da otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Çerkezköy ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çerkezköy ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Asiye K.'nın kullandığı 59 UA 577 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Hacı Fahri Zümbül Caddesi ile Utku Sokak'ın kesiştiği noktada, Öcalan Atıcı'nın kullandığı elektrikli motosiklet ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine ola yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Atıcı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan