Tekirdağ'da otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Tekirdağ'da otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'da otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Çerkezköy ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çerkezköy ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Asiye K.'nın kullandığı 59 UA 577 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Hacı Fahri Zümbül Caddesi ile Utku Sokak'ın kesiştiği noktada, Öcalan Atıcı'nın kullandığı elektrikli motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine ola yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Atıcı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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