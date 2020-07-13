Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çetin Ç. yönetimindeki 59 AAB 227 plakalı otomobil, Yeşilsırt Mahallesi'nde Hüseyin Kuloğlu idaresindeki 59 NG 304 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Kuloğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuloğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, otomobil sürücüsü Çetin Ç'yi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: AA