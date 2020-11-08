Tekirdağ'da otomobilinde eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı
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Tekirdağ'da otomobilinde eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı

08.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:14
Tekirdağ'da otomobilinde eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından dün kullandığı otomobilde eroin bulunması üzerine gözaltına alınan şüpheli Ü.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesi'ne getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün şüpheli Ü.N'nin kullandığı otomobil polis ekipleri tarafından durdurulmuş, yapılan aramada yangın tüplerine gizlenmiş 18 kilo 200 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 avro ile 600 dolar ele geçirilmişti. Sürücü Ü.N, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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