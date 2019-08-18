Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
18.08.2019 11:08
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İbrahim Aynuz idaresindeki 41 NH 742 plakalı otomobil, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Gazioğlu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap Yoldaş'a (36) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA