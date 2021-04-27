Otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul yaralandı
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Otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 Suriye uyruklu yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 Suriye uyruklu yaralandı.

M.G. idaresindeki 59 TF 893 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde aynı yönde seyir halindeki Suriye uyruklu Ali El Ömer El Abdi'nin kullandığı 59 MA 067 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan 3 yaşındaki oğlu Ömer Abdi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul yaralandı
Otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul yaralandı
Otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul yaralandı
Otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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