Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü
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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü

19.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:26
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Emrah U. idaresindeki 34 JJ 6178 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi Işıklar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Dönmez'e (39) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Dönmez'in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü Emrah U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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