Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
21.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:42
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Burhan A. yönetimindeki 34 SD 5451 plakalı otomobil, Yünsa Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Perihan Alpınar'a (27) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Alpınar'ın cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Burhan A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA