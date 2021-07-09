Tekirdağ'da otomobilin çarptığı iki kişi öldü
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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı iki kişi öldü

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı iki kişi öldü
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı iki kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı iki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, C.G. idaresindeki otomobil, Çevre Yolu Emlak Konutları mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Şentürk (16) ve Tuana Göksel'e (16) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şentürk ve Göksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi için Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince alkollü olduğu belirlenen sürücü C.G, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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