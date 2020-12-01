Tekirdağ'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
01.12.2020 23:53 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:56
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E.Z. idaresindeki 59 JG 311 plakalı otomobil, Çorlu-Çerkezköy yolu ışıklar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tunahan Karakoç'a (24) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Karakoç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel