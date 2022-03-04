Tekirdağ'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
AA, Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.
Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.
Kızılpınar Mahallesi'nde E.D idaresindeki 66 LD 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki M.Ş'ye çarptı.
Yaralanan öğrenci sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı yerin yakınında üst geçit olduğu görüldü.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel