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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

AA, Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.

Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.

Kızılpınar Mahallesi'nde E.D idaresindeki 66 LD 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki M.Ş'ye çarptı.

Yaralanan öğrenci sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yerin yakınında üst geçit olduğu görüldü.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Otomobil, Güncel, Haberler

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