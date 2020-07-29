Tekirdağ'da otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır yaralandı.
29.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:31
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır yaralandı.
Mesut S'nin kullandığı 59 R 312 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gönül ve kızı Damla P'ye (7) çarptı.
Kazada ağır yaralanan anne ve kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere Yeni Mahalle Polis Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: AA