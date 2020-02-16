Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kişi öldü
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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kişi öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

16.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:22
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kişi öldü

'ın ilçesinde otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Caddesi'nden Hükümet Caddesi'ne seyir halindeki M.E.A. idaresindeki 59 EY 279 plakalı otomobil, aynı yöndeki halk otobüsünü sollamak isterken yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ceylan'a (80) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ceylan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü M.E.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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