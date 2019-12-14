Tekirdağ'da otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi, sürücü tutuklandı
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Tekirdağ'da otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi.

14.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:16
Tekirdağ'da otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi, sürücü tutuklandı

'ın ilçesinde bir otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi.

İlçe ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik denetimlerini artırdı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otomobili şüphe üzerine durduran ekipler, araçta sahte içki yapımında kullanılan 760 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü M.H, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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