Tekirdağ'da otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi, sürücü tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir otomobilde 760 litre etil alkol ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik denetimlerini artırdı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otomobili şüphe üzerine durduran ekipler, araçta sahte içki yapımında kullanılan 760 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü M.H, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.