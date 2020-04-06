Tekirdağ'da otomobilde 600 uyuşturucu hap ele geçirildi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilde 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilde 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Haliç Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Aramada 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, sürücü H.K. ile araçtaki A.K'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA