Tekirdağ'da otomobilde 17 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde 17 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde 17 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezinde bir otomobilde yaptığı aramada 17 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman