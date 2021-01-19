Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
19.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:20
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında durdurduğu otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu buldu, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.P. ve Y.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman