Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
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Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

19.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:20
Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında durdurduğu otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu buldu, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.P. ve Y.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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