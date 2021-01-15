Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı
15.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:54
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, C.Ç, M.P. ve Y.B. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman