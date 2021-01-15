Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı

15.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:54
Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, C.Ç, M.P. ve Y.B. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlker Başbuğ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Gökhan Gönül Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kar Bursa Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:57:45. #1.14#
title