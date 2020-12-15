Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
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Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

15.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:32
Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uygulama noktasında durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da uygulama noktasında durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede uygulama noktasında durdurulan otomobilde, poşette 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 605 lira para ele geçirdi.

Araçtaki M.G. ve R.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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