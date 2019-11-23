Tekirdağ'da otomobil takla attı: 3 yaralı
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Tekirdağ'da otomobil takla attı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi.

23.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:58
Tekirdağ'da otomobil takla attı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, Marmara Ereğlisi yolu üzerinde meydana geldi. Marmara Ereğlisi ilçesinden Çorlu ilçesine gitmekte olan Levent Taşkın 34 BN 7301 plakalı otomobil ile  demir çelik fabrikası mevkiinde direksiyon hakimiyetini  kaybetmesiyle şarampole yuvarlanarak kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Levent Taşkın ile  araçta bulunan diğer 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin  haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla yarlılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
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