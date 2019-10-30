Tekirdağ'da otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
Malkara ilçesinde otomobilin su kanılana devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malkara ilçesinde otomobilin su kanılana devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malkara'dan Tekirdağ yönüne giden Hüseyin Taşan (61) idaresindeki 59 LR 705 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yörük Mahallesi yol ayrımında, yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki eşi Ayşe Taşan (56) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.