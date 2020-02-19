Tekirdağ'da otomobil sitenin bahçesine devrildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir sitenin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Süleymanpaşa ilçesinde bir sitenin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Eylem K'nin kullandığı 59 ED 292 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Eylem K. ile 3 yaşındaki kızı Zeynep K. sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.