Tekirdağ'da otomobil sitenin bahçesine devrildi
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da otomobil sitenin bahçesine devrildi - Haber

Tekirdağ'da otomobil sitenin bahçesine devrildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir sitenin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

19.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:26
Tekirdağ'da otomobil sitenin bahçesine devrildi

ilçesinde bir sitenin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Eylem K'nin kullandığı 59 ED 292 plakalı otomobil, 'nde yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine devrildi.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Eylem K. ile 3 yaşındaki kızı Zeynep K. sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler