Tekirdağ'da Otomobil Meyve Bahçesine Daldı: 4 Yaralı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil, meyve bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil, meyve bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Keşan yolu üzeri Haliç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tatil dönüşü ailesiyle birlikte İstanbul'a giden Murat G. yönetimindeki 34 HC 3299 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün bir anda uyuklaması sonucu yoldan çıktı. Şarampole giren araç, meyve ağaçlarına çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Murat G. ve araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, Malkara Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. - TEKİRDAĞ