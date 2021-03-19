Tekirdağ'da otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı: 4 yaralı
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Tekirdağ'da otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı: 4 yaralı

19.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:22
Tekirdağ'da otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Serdar Ç. idaresindeki 34 AFD 582 plakalı otomobil, Yeniçiftlik Mahallesi Sahil Yolu'ndaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Serdar Ç. ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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