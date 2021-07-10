Tekirdağ'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü
Ergene ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ergene ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gökhan Yüksel idaresindeki 59 JA 247 plakalı otomobil, çevre yolunda, S.T'nin kullandığı 34 CPP 328 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Yüksel, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü S.T. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel