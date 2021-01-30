Tekirdağ'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü
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Tekirdağ'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

30.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:11
Tekirdağ'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen CT 6613 PB plakalı tır ile Murat Pekgöz'ün kullandığı 59 HL 659 plakalı otomobil, Hayrabolu Çevre Yolu'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Pekgöz, kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesinde müdahaleye kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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