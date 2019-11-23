Tekirdağ'da otomobil devrildi: 3 yaralı
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Tekirdağ'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

23.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:55
Tekirdağ'da otomobil devrildi: 3 yaralı

'ın ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Levent Taşkın idaresindeki 34 BN 7301 plakalı otomobil, Marmaraereğlisi-Çorlu kara yolu Fabrikalar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Taşkın ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan Levent Taşkın, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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