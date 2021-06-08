Tekirdağ'da otomobil devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kaza sonrası alkollü olduğu tespit edilen sürücü yaralandı.

Kaza, Malkara - Şahin yolu üzeri İbrice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Davuteli Mahallesi'ne giden A.P. idaresindeki 22 LV 886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Şarampolden yol üzerine çıkan araç, sürücüsünün bir anlık manevrası sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü A.P. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü A.P'nin, hastanede yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı