Korkunç Kaza! Dereye Uçan Otomobil, 2'si Çocuk 4 Kişiye Mezar Oldu

Tekirdağ'da kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi öldü.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Kaza, Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Ortaca Mahallesi'nde meydana geldi. Derede bir otomobil bulunduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sabah saatlerinde giden ekipler, Ortaca Köprüsü üzerinden dereye uçan 22 UF 474 plakalı otomobili vinç yardımı ile çıkardı.

KİMLİKLERİNİ BELİRLEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Otomobilde Erkan Aslan (42) ile bir kadın ve 2 çocuğun cansız bedenleri bulundu. Ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor

Kaynak: DHA