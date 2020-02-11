Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 1 ölü
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 1 ölü - Haber

Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 1 ölü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir otomobilin denize uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

11.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:00
Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 1 ölü

'ın ilçesinde bir otomobilin denize uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Marmaraereğilisi ilçesi yakınlarında Aşıklar Tepesi diye bilinen alanda meydana geldi. İddiaya göre, 59 AAP 779 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle 25 metre yükseklikten denize doğru uçtu. Otomobilin deniz kenarındaki kayalıklara çakıldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kayalıklara çakılan otomobil kağıt gibi ezilirken henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü feci şekilde can verdi. Şahsın cesedi yapılan uzun uğraşlar sonrası otomobilden çıkarılarak Marmaraereğilisi İlçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Halil Dağ/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler