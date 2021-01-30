Tekirdağ'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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Tekirdağ'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

30.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 30.01.2021 08:56
Tekirdağ'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Çerkezköy ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çerkezköy ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çerkezköy'den Çorlu istikametine seyir halindeki Sedat Gençer'in kullandığı 59 GV 5292 plakalı otomobil, Veliköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Gençer, Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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