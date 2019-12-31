Tekirdağ'da otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı
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Tekirdağ'da otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

31.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:26
Tekirdağ'da otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

ilçesinde yoldan çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İlker Balta'nın kullandığı 09 ER 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Malkara-Keşan yolu D- 110 yan yoldaki akar yakıt istasyonuna girdi.

Akaryakıt pompalarını koruyan demirlere çarparak duran otomobildeki sürücü Balta ile yanındaki Zafer Özdoğan yaralandı.

Yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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