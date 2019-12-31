Tekirdağ'da otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı
Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İlker Balta'nın kullandığı 09 ER 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Malkara-Keşan yolu D- 110 yan yoldaki akar yakıt istasyonuna girdi.
Akaryakıt pompalarını koruyan demirlere çarparak duran otomobildeki sürücü Balta ile yanındaki Zafer Özdoğan yaralandı.
Yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.