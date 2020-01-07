Tekirdağ'da otobüste 36 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı
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Tekirdağ'da otobüste 36 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

07.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:54
Tekirdağ'da otobüste 36 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, 'nde bir otobüsü durdurdu.

Kontrollerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Koltukların altında 21 can yeleği ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Sürücü H.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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