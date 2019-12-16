Tekirdağ'da otobüs terminalinde 13 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da otobüs terminalinde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

16.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:06
Tekirdağ'da otobüs terminalinde 13 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Turgut Mahallesi'nde devriye görevini yürüten polis ekipleri otobüs terminalindeki bir otobüste yabancı uyruklu kişiler olduğunu tespit etti.

Yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları belirlenen Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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