Son dakika haber: Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
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Son dakika haber: Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Topağaç Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri de bölgede yangın söndürme çalışmalarına destek oldu.

Yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını inceledi.

Öte yandan, Gündoğdu Mahallesi sahil kesiminde de otluk alanda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika haber: Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber: Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber: Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber: Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber: Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber: Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika haber: Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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