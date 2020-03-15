Tekirdağ'da otel yangını
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde yangın çıktı.
15.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:48
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde yangın çıktı.
Malkara-Tekirdağ kara yolu polis uygulama noktası karşısındaki otelin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA