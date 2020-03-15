Tekirdağ'da otel yangını
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Süleymanpaşa, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Tekirdağ'da otel yangını

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde yangın çıktı.

15.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:48
Tekirdağ'da otel yangını

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde yangın çıktı.

Malkara-Tekirdağ kara yolu polis uygulama noktası karşısındaki otelin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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