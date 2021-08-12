TEKİRDAĞ'DA ORMANLIK ALANLARDA DENETİM ARTIRILDI
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TEKİRDAĞ'DA ORMANLIK ALANLARDA DENETİM ARTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da, yaşanan orman yangınları sonrası, Tekirdağ Valiliği tarafından orman ve mesire yerlerine girişlerin yasaklanmasının ardından jandarma ve orman işletme ekipleri havadan ve karadan denetimlerini artırdı.

TEKİRDAĞ'da, yaşanan orman yangınları sonrası, Tekirdağ Valiliği tarafından orman ve mesire yerlerine girişlerin yasaklanmasının ardından jandarma ve orman işletme ekipleri havadan ve karadan denetimlerini artırdı. Ekipler, yaptığı denetimlerde, mangal yakan vatandaşları uyardı.

Ülkede yaşanan orman yangınlarının ardından diğer illerde olduğu gibi Tekirdağ'da da olası yangına karşı önlemler artırıldı. Tekirdağ Valiliği önderliğinde kentte mesire ve ormanlık alanlarda jandarma ve orman müdürlüğü ekipleri ortaklaşa denetim yapıyor. Ekipler havadan drone karadan ise yaya ve araçlarla yaptığı denetimlerle mangal yaktığını tespit ettiği bazı vatandaşları uyarıda bulundu. Mangalları söndürülen vatandaşların ormanlık alanlardan uzak durmaları istendi.

TEKİRDAĞ'DA ORMANLIK ALANLARDA DENETİM ARTIRILDI
TEKİRDAĞ'DA ORMANLIK ALANLARDA DENETİM ARTIRILDI
TEKİRDAĞ'DA ORMANLIK ALANLARDA DENETİM ARTIRILDI
TEKİRDAĞ'DA ORMANLIK ALANLARDA DENETİM ARTIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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