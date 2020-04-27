Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Saray ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
27.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:08

Saray ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayvacık Mahallesi Domuzdere mevkisindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Saray Belediyesine bağlı iş makineleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA

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