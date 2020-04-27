Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Saray ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saray ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayvacık Mahallesi Domuzdere mevkisindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Saray Belediyesine bağlı iş makineleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA